Україна
Зеленский назвал потери россиян из-за украинских дронов за месяц

Зеленский назвал потери россиян из-за украинских дронов за месяц

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 16:37
обновлено: 16:59
Потери россиян из-за украинских БпЛА - Зеленский назвал цифру
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупантов в течение прошлого месяца. Только благодаря применению беспилотных летательных аппаратов было ликвидировано около 25 тысяч россиян.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Потери РФ растут

Цифру в 25 тысяч, по словам Зеленского, можно считать "четкой", ведь каждый случай имеет видеоподтверждение.

По словам Зеленского, существует программа поощрения, которая предусматривает дополнительные баллы за соответствующие действия с видеоподтверждением, поэтому подсчет ведется с учетом проверенных записей. Он добавил, что кроме подтвержденных данных, следует учесть еще примерно 2-3 тысячи случаев без видео, которые также, вероятно, произошли.

Такие показатели, подчеркнул президент, составляют наибольшее количество потерь России с начала полномасштабного вторжения за один месяц. Это, по его мнению, является следствием наращивания "БПЛА-компонента" на фронте — растет количество дронов и соответственно их влияние на боеспособность противника.

Напомним, что этой осенью Украина впервые представила новый гигантский робот-дрон.

Также мы информировали, что Украина предложила Европе совместно производить дроны-перехватчики.

 

Владимир Зеленский дроны война в Украине БпЛА армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
