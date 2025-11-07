Потери россиян из-за украинских БпЛА - Зеленский назвал цифру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупантов в течение прошлого месяца. Только благодаря применению беспилотных летательных аппаратов было ликвидировано около 25 тысяч россиян.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в пятницу, 7 ноября.

Потери РФ растут

Цифру в 25 тысяч, по словам Зеленского, можно считать "четкой", ведь каждый случай имеет видеоподтверждение.

По словам Зеленского, существует программа поощрения, которая предусматривает дополнительные баллы за соответствующие действия с видеоподтверждением, поэтому подсчет ведется с учетом проверенных записей. Он добавил, что кроме подтвержденных данных, следует учесть еще примерно 2-3 тысячи случаев без видео, которые также, вероятно, произошли.

Такие показатели, подчеркнул президент, составляют наибольшее количество потерь России с начала полномасштабного вторжения за один месяц. Это, по его мнению, является следствием наращивания "БПЛА-компонента" на фронте — растет количество дронов и соответственно их влияние на боеспособность противника.

