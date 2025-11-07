Втрати росіян через українські БпЛА - Зеленський назвав цифру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рекордні втрати російських окупантів протягом минулого місяця. Лише завдяки застосуванню безпілотних літальних апаратів було ліквідовано близько 25 тисяч росіян.

Про це український лідер повідомив під час брифінгу у п'ятницю, 7 листопада.

Втрати РФ зростають

Цифру в 25 тисяч, за словами Зеленського, можна вважати "чіткою", адже кожен випадок має відеопідтвердження.

За словами Зеленського, існує програмa заохочення, яка передбачає додаткові бали за відповідні дії з відеопідтвердженням, тож підрахунок ведеться з урахуванням перевірених записів. Він додав, що окрім підтверджених даних, слід врахувати ще приблизно 2–3 тисячі випадків без відео, які також, ймовірно, відбулися.

Такі показники, підкреслив президент, становлять найбільшу кількість втрат Росії з початку повномасштабного вторгнення за один місяць. Це, на його думку, є наслідком нарощування "БПЛА-компоненту" на фронті — зростає кількість дронів і відповідно їхній вплив на боєздатність противника.

