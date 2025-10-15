НАТО та ЄС створюють стіну дронів для захисту від БпЛА

Марк Рютте. Фото: x.com/SecGenNATO

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс та Європейський Союз спільно працюють над створенням стіни дронів. За його словами, це необхідно для захисту від вторгнень безпілотників.

Про це повідомляють Reuters та SkyNews у середу, 15 жовтня.

Стіна дронів

Журналісти запитали у Рютте, чи подвоюють НАТО і ЄС зусилля. За його словами, вони мають різні ролі.

"НАТО забезпечує військові можливості, а ЄС — "мʼяку силу" внутрішнього ринку та забезпечує наявність коштів", — зазначив генсек НАТО.

Співпраця ЄС та НАТО

Рютте зауважив, що ЄС та НАТО дуже добре співпрацюють.

"Можу запевнити вас, що ЄС і НАТО дуже добре співпрацюють — жодного дублювання немає. Ми всі прагнемо використовувати сильні сторони двох організацій", — наголосив він.

Нагадаємо, перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО Рютте висловився про програму PURL.

Крім того, у НАТО обговорюють запровадження нових процедур, які дозволять швидше ухвалювати рішення про знищення російських винищувачів.