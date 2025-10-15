НАТО и ЕС создают стену дронов для защиты от БпЛА

НАТО и ЕС работают над созданием стены из дронов, — Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс и Европейский Союз совместно работают над созданием стены дронов. По его словам, это необходимо для защиты от вторжений беспилотников.
Об этом сообщают Reuters и SkyNews в среду, 15 октября.
Стена дронов
Журналисты спросили у Рютте, удваивают ли НАТО и ЕС усилия. По его словам, они имеют разные роли.
"НАТО обеспечивает военные возможности, а ЕС — "мягкую силу" внутреннего рынка и обеспечивает наличие средств", — отметил генсек НАТО.
Сотрудничество ЕС и НАТО
Рютте отметил, что ЕС и НАТО очень хорошо сотрудничают.
"Могу заверить вас, что ЕС и НАТО очень хорошо сотрудничают — никакого дублирования нет. Мы все стремимся использовать сильные стороны двух организаций", — подчеркнул он.
Напомним, перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО Рютте высказался о программе PURL.
Кроме того, в НАТО обсуждают введение новых процедур, которые позволят быстрее принимать решение об уничтожении российских истребителей.
Читайте Новини.LIVE!