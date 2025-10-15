Видео
Армия
НАТО и ЕС работают над созданием стены из дронов, — Рютте

НАТО и ЕС работают над созданием стены из дронов, — Рютте

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 13:32
НАТО и ЕС создают стену дронов для защиты от БпЛА
Марк Рютте. Фото: x.com/SecGenNATO

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс и Европейский Союз совместно работают над созданием стены дронов. По его словам, это необходимо для защиты от вторжений беспилотников.

Об этом сообщают Reuters и SkyNews в среду, 15 октября.

Читайте также:

Стена дронов

Журналисты спросили у Рютте, удваивают ли НАТО и ЕС усилия. По его словам, они имеют разные роли.

"НАТО обеспечивает военные возможности, а ЕС — "мягкую силу" внутреннего рынка и обеспечивает наличие средств", — отметил генсек НАТО.

Сотрудничество ЕС и НАТО

Рютте отметил, что ЕС и НАТО очень хорошо сотрудничают.

"Могу заверить вас, что ЕС и НАТО очень хорошо сотрудничают — никакого дублирования нет. Мы все стремимся использовать сильные стороны двух организаций", — подчеркнул он.

Напомним, перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО Рютте высказался о программе PURL.

Кроме того, в НАТО обсуждают введение новых процедур, которые позволят быстрее принимать решение об уничтожении российских истребителей.

Европейский союз НАТО дроны Марк Рютте сотрудничество
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
