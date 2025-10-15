Видео
НАТО пересматривает условия сбивания российских истребителей

НАТО пересматривает условия сбивания российских истребителей

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 12:32
НАТО пересмотрит правила сбивания самолетов РФ над странами Альянса - что известно
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

В НАТО рассматривают возможность введения новых правил, которые упростят принятие решения о сбивании российских истребителей в случае угрозы для стран-членов. Инициатива имеет целью усилить координацию воздушной обороны и предотвратить задержки в реагировании на потенциальную угрозу.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

НАТО изменит правила сбивания российских истребителей

Союзники обсуждают создание единого набора установок относительно действий в случае появления вражеских самолетов над территорией НАТО. Ключевыми факторами при определении уровня угрозы станут тип вооружения на борту и траектория полета вражеского самолета.

"Вооружение и траектория полета любого самолета станут главными критериями для оценки уровня опасности", — отметил источник, знакомый с переговорами.

Сейчас союзники руководствуются различными протоколами реагирования: одни страны требуют визуального подтверждения угрозы, тогда как другие позволяют действовать на основе радарных данных. Внутри НАТО это называют "мозаикой правил", которая затрудняет оперативное и согласованное реагирование в кризисных ситуациях.

Ожидается, что министры обороны стран НАТО рассмотрят эти предложения во время встречи в Брюсселе на этой неделе.

Намерения Альянса пересмотреть условия по сбиванию российских истребителей также подтвердил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.

"Да, одна из тем обсуждения — это как мы можем эффективнее реагировать на дроны и быть более гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. И это также касается правил", — отметил Франкен.

Перед этим состоялись два экстренных заседания по статье 4 после инцидентов в Эстонии и Польше, когда российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство государств-членов Альянса.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, предложил создать единую систему воздушной и противоракетной обороны, которая позволит унифицировать правила применения силы и устранить разногласия между национальными ограничениями.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте объяснил, почему страны Альянса не будут сразу сбивать российские самолеты.

Кроме того, он отметил, что экономический и военный потенциал НАТО в десятки раз превышает силы России.

россия НАТО истребитель угроза
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
