Марк Рютте заявил, что силы НАТО значительно превышают потенциал России

Экономика НАТО в 25 раз больше российской — заявление Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о военном и экономическом потенциале стран Альянса на фоне угрозы со стороны России. Он отметил, что их силы значительно превышают силы страны-агрессора.
Об этом генсек заявил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, передает Clash Report.
NATO's Rutte:- Clash Report (@clashreport) 14 октября 2025 г.
Утешьтесь тем, что НАТО в 25 раз больше, чем российская экономика.
Наши военные бесконечно превосходят российские вооруженные силы.
Когда речь идет о наших ВВС, русские даже не могут стоять в тени с этими МиГ-31, или как они там называются... pic.twitter.com/picG06KN4X
Заявление Марка Рютте
По его словам, экономика стран НАТО в 25 раз больше российской, а вооруженные силы Альянса - значительно мощнее.
"Радуйтесь тому, что НАТО в 25 раз больше российской экономики. Наши вооруженные силы бесконечно превосходят российские. Когда речь идет о наших военно-воздушных силах, россияне не могут даже стоять в тени с этими МиГ-31, или как там они их называют", — заявил Рютте.
Напомним, ранее Марк Рютте высмеял неисправность российской подводной лодки. Между тем в Москве продолжают отрицать проблемы с судном.
А также генсек НАТО встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи они обсудили дальнейшие шаги в противодействии провокациям со стороны РФ.
