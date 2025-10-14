Марк Рютте заявил, что силы НАТО значительно превышают потенциал России

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о военном и экономическом потенциале стран Альянса на фоне угрозы со стороны России. Он отметил, что их силы значительно превышают силы страны-агрессора.

Об этом генсек заявил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, передает Clash Report.

Реклама

Читайте также:

NATO's Rutte:



Утешьтесь тем, что НАТО в 25 раз больше, чем российская экономика.



Наши военные бесконечно превосходят российские вооруженные силы.



Когда речь идет о наших ВВС, русские даже не могут стоять в тени с этими МиГ-31, или как они там называются... pic.twitter.com/picG06KN4X - Clash Report (@clashreport) 14 октября 2025 г.

Заявление Марка Рютте

По его словам, экономика стран НАТО в 25 раз больше российской, а вооруженные силы Альянса - значительно мощнее.

"Радуйтесь тому, что НАТО в 25 раз больше российской экономики. Наши вооруженные силы бесконечно превосходят российские. Когда речь идет о наших военно-воздушных силах, россияне не могут даже стоять в тени с этими МиГ-31, или как там они их называют", — заявил Рютте.

Напомним, ранее Марк Рютте высмеял неисправность российской подводной лодки. Между тем в Москве продолжают отрицать проблемы с судном.

А также генсек НАТО встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи они обсудили дальнейшие шаги в противодействии провокациям со стороны РФ.