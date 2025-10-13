Видео
Рютте высмеял сломанную подводную лодку России — детали

Рютте высмеял сломанную подводную лодку России — детали

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 18:53
Лодку Новороссийск высмеял Марк Рютте — какая причина
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Генсек НАТО Марк Рютте высмеял Россию из-за "хромого" состояния одной из ее подводных лодок. В то же время Москва отрицает неисправность морского судна.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Рютте смеется над сломанной лодкой РФ

В России заявили, что дизельная подводная лодка "Новороссийск" поднялась на поверхность вблизи побережья Франции для получения правил навигации в Ла-Манше. Тем самым в РФ якобы опровергли сообщения о неисправности лодки. По данным Москвы, морское судно возвращалось в Россию после выполнения задач в Средиземном море.

Однако власти Нидерландов сообщили, что на самом деле "Новороссийск" был на буксире в Северном море. В свою очередь Марк Рютте во время выступления в Словении заявил, что на самом деле лодка сломалась.

"Сейчас фактически российского военно-морского флота в Средиземном море почти не осталось. Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования. Сравнивая это с романом Тома Клэнси 1984 года "Охота на "Красный Октябрь", сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика", — сказал генсек НАТО.

Напомним, ранее командование военно-морских сил НАТО сообщало, что субмарина РФ с позором сломалась возле Франции. ВМС Франции хотели выяснить причины и отправили на место военный фрегат.

Также мы писали, что ССО поразили российский ракетный корабль "Град" в Онежском озере. Ракетоноситель двигался из Балтийского в Каспийское море.

