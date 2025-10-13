Подводная лодка оккупантов РФ сломалась и у команды не было запчастей и экспертов, чтобы ее починить, поэтому пришлось всплывать

Российская подводная лодка Б-261 "Новороссийск" у берегов Франции. Фото: x.com/NATO_MARCOM

Российская подводная лодка "Новороссийск" неожиданно совершила всплытие у побережья Франции. ВМС Франции моментально отправили военный фрегат, чтобы выяснить причины.

Об этом сообщает командование военно-морских сил НАТО в соцсети X.

Сообщение НАТО о субмарине РФ возле Франции. Фото: Скриншот

В НАТО сообщили, что зафиксировано всплытие дизель-электрической подводной лодки Б-261 "Новороссийск" на поверхности в районе побережья Бретани. В НАТО подчеркнули готовность Альянса защищать свои интересы и поддерживать постоянную бдительность в Атлантическом океане.

Согласно информации оппозиционных Кремлю российских СМИ, всплытие лодки было вызвано серьезной технической неисправностью топливной системы.

Сообщается, что топливо попало непосредственно в трюм, создавая угрозу взрыва. Экипаж не имел необходимых запчастей и специалистов для устранения проблемы, поэтому был вынужден всплыть на поверхность и просить помощи.

Российские оппозиционеры утверждают, что подводная лодка "Новороссийск" входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ. Она довольно новая: вошла в состав ВМФ России в 2014 году.

