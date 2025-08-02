Трамп заявив про наближення ядерних субмарин США до РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський президент Дональд Трамп прокоментував готовність вступити в ядерну війну з Росією. Флот США вже вийшов на відповідні позиції.

Про це президент США заявив під час інтерв'ю Newsmax у суботу, 2 серпня.

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На запитання журналіста щодо поточне розташування ядерних субмарин американського флоту американський лідер дав чітку відповідь.

"Вони (ядерні субмарини. — Ред.) ближче до Росії. Жахлива ситуація", — сказав Трамп.

Зазначимо, що президент США дав наказ флоту атомних субмарин зайняти ударні позиції ближче до країни-агресорки після гучних заяв заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який пригрозив застосуванням ядерної зброї.

Крім того, Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Путін має намір захопити усю територію України.