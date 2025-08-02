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Главная Новости дня Трамп заявил, что ядерные подводные лодки США приблизились к РФ

Трамп заявил, что ядерные подводные лодки США приблизились к РФ

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 09:28
Трамп заявил о приближении ядерных субмарин США к РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал готовность вступить в ядерную войну с Россией. Флот США уже вышел на соответствующие позиции.

Об этом президент США заявил во время интервью Newsmax у субботу, 2 августа.

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На вопрос журналиста о текущем расположении ядерных субмарин американского флота американский лидер дал четкий ответ.

"Они (ядерные субмарины. — Ред.) ближе к России. Ужасная ситуация", — сказал Трамп.

Отметим, что президент США дал приказ флоту атомных субмарин занять ударные позиции ближе к стране-агрессору после громких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который пригрозил применением ядерного оружия.

Кроме того, Дональд Трамп считает, что российский диктатор Путин намерен захватить всю территорию Украины.

США Дональд Трамп ядерное оружие Россия флот
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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