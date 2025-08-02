Трамп заявил о приближении ядерных субмарин США к РФ

Трамп заявил, что ядерные подводные лодки США приблизились к РФ
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал готовность вступить в ядерную войну с Россией. Флот США уже вышел на соответствующие позиции.
Об этом президент США заявил во время интервью Newsmax у субботу, 2 августа.
Трамп о готовности ядерного флота США
На вопрос журналиста о текущем расположении ядерных субмарин американского флота американский лидер дал четкий ответ.
"Они (ядерные субмарины. — Ред.) ближе к России. Ужасная ситуация", — сказал Трамп.
Отметим, что президент США дал приказ флоту атомных субмарин занять ударные позиции ближе к стране-агрессору после громких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который пригрозил применением ядерного оружия.
Кроме того, Дональд Трамп считает, что российский диктатор Путин намерен захватить всю территорию Украины.
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