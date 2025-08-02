Трамп заявил о приближении ядерных субмарин США к РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал готовность вступить в ядерную войну с Россией. Флот США уже вышел на соответствующие позиции.

Об этом президент США заявил во время интервью Newsmax у субботу, 2 августа.

Реклама

Читайте также:

Трамп о готовности ядерного флота США

На вопрос журналиста о текущем расположении ядерных субмарин американского флота американский лидер дал четкий ответ.

"Они (ядерные субмарины. — Ред.) ближе к России. Ужасная ситуация", — сказал Трамп.

Отметим, что президент США дал приказ флоту атомных субмарин занять ударные позиции ближе к стране-агрессору после громких заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который пригрозил применением ядерного оружия.

Кроме того, Дональд Трамп считает, что российский диктатор Путин намерен захватить всю территорию Украины.