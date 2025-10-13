Підводний човен окупантів РФ зламався й у команди не було запчастин та експертів, щоб його полагодити, тому довелось спливати

Російський підводний човен Б-261 "Новоросійськ" біля берегів Франції. Фото: x.com/NATO_MARCOM

Російський підводний човен "Новоросійськ" несподівано здійснив спливання біля узбережжя Франції. ВМС Франції моментально відправили військовий фрегат, щоб з'ясувати причини.

Про це повідомляє командування військово-морських сил НАТО у соцмережі X.

Чому окупантам РФ довелось просити допомоги у французів

Повідомлення НАТО про субмарину РФ біля Франції. Фото: Скриншот

У НАТО повідомили, що зафіксоване спливання дизель-електричного підводного човна Б-261 "Новоросійськ" на поверхні в районі узбережжя Бретані. У НАТО підкреслили готовність Альянсу захищати свої інтереси та підтримувати постійну пильність в Атлантичному океані.

Згідно з інформацією опозиційних Кремлю російських ЗМІ, спливання човна було викликане серйозною технічною несправністю паливної системи.

Повідомляється, що паливо потрапило безпосередньо в трюм, створюючи загрозу вибуху. Екіпаж не мав необхідних запчастин та фахівців для усунення проблеми, тому був змушений сплисти на поверхню та просити допомоги.

Російські опозиціонери стверджують, що підводний човен "Новоросійськ" належить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. Він доволі новий: увійшов до складу ВМФ Росії у 2014 році.

