Човен Новоросійськ висміяв Марк Рютте — яка причина

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Генсек НАТО Марк Рютте висміяв Росію через "кульгавий" стан одного із її підводних човнів. Водночас Москва заперечує несправність морського судна.

Про це пише Reuters.

Рютте глузує зі зламаного човна РФ

У Росії заявили, що дизельний підводний човен "Новоросійськ" піднявся на поверхню поблизу узбережжя Франції для отримання правил навігації в Ла-Манші. Тим самим в РФ нібито спростували повідомлення несправності човна. За даними Москви, морське судно поверталося в Росію після виконання завдань у Середземному морі.

Проте влада Нідерландів повідомила, що насправді "Новоросійськ" був на буксирі у Північному морі. Своєю чергою, Марк Рютте під час виступу в Словенії заявив, що насправді човен зламався.

"Зараз фактично російського військово-морського флоту в Середземному морі майже не залишилося. Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання. Порівнюючи це з романом Тома Кленсі 1984 року "Полювання на "Червоний Жовтень", сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка", — сказав генсек НАТО.

