Рютте висміяв зламаний підводний човен Росії — деталі

Дата публікації: 13 жовтня 2025 18:53
Човен Новоросійськ висміяв Марк Рютте — яка причина
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Генсек НАТО Марк Рютте висміяв Росію через "кульгавий" стан одного із її підводних човнів. Водночас Москва заперечує несправність морського судна.

Про це пише Reuters

Рютте глузує зі зламаного човна РФ

У Росії заявили, що дизельний підводний човен "Новоросійськ" піднявся на поверхню поблизу узбережжя Франції для отримання правил навігації в Ла-Манші. Тим самим в РФ нібито спростували повідомлення несправності човна. За даними Москви, морське судно поверталося в Росію після виконання завдань у Середземному морі. 

Проте влада Нідерландів повідомила, що насправді "Новоросійськ" був на буксирі у Північному морі. Своєю чергою, Марк Рютте під час виступу в Словенії заявив, що насправді човен зламався. 

"Зараз фактично російського військово-морського флоту в Середземному морі майже не залишилося. Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання. Порівнюючи це з романом Тома Кленсі 1984 року "Полювання на "Червоний Жовтень", сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка", — сказав генсек НАТО. 

Нагадаємо, раніше командування військово-морських сил НАТО повідомляло, що субмарина РФ з ганьбою зламалась біля Франції. ВМС Франції хотіли з'ясувати причини та відправили на місце військовий фрегат.

Також ми писали, що ССО уразили російський ракетний корабель "Град" в Онезькому озері. Ракетоносій рухався з Балтійського до Каспійського моря.

НАТО корабель Марк Рютте Росія флот
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
