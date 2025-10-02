Видео
Главная Новости дня Зеленский и Рютте обсудили противодействие провокациям России

Зеленский и Рютте обсудили противодействие провокациям России

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:53
Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте — о чем договорились
Встреча Владимира Зеленского с Марком Рютте. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили дальнейшие шаги в противодействии провокациям со стороны России.

Об этом лидер страны сообщил в своем Telegram в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Зеленский встретился с генсеком НАТО

Во время встречи украинский президент и глава Альянса обсудили дальнейшие шаги для прекращения эскалации со стороны России. В частности, обсудили наполнение инициативы по закупке американского оружия PURL новыми взносами.

Кроме того, Зеленский анонсировал новую встречу и формате "Рамштайн" на уровне министров обороны.

"Согласовали наши следующие шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующую встречу в формате "Рамштайн", которая состоится на уровне министров обороны. Спасибо лично Марку и странам НАТО за поддержку Украины. Вместе мы сильнее", — написал президент.

Напомним, Владимир Зеленский также встретился с европейскими лидерами. Во время встречи они обсудили защиту неба от российских дронов.

А также во время визита в Данию Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии пообщались относительно оборонной помощи.

Владимир Зеленский НАТО Марк Рютте война в Украине встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
