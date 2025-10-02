Зеленский обсудил с Монтенегру оборонную помощь и восстановление Украины

Встреча Зеленского с Монтенегру. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 2 октября, провел встречу с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. В частности, они обсудили дальнейшую оборонную помощь.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с Монтенегру

Зеленский и Монтенегру говорили о новых пакетах помощи и развитии SAFE. Украинский лидер призвал Португалию присоединиться к программе PURL.

Кроме того, стороны обсудили готовность Португалии принять участие в восстановлении Украины.

"Спасибо премьер-министру и всей Португалии за последовательную поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения и, в частности, за финансовую поддержку Школ Супергероев. Это важно для нас и наших людей", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства провел встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили путь к миру.

Кроме того, Зеленский встретился с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.