Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с премьером Португалии оборонную помощь

Зеленский обсудил с премьером Португалии оборонную помощь

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 19:43
Зеленский обсудил с Монтенегру оборонную помощь и восстановление Украины
Встреча Зеленского с Монтенегру. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 2 октября, провел встречу с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. В частности, они обсудили дальнейшую оборонную помощь.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с Монтенегру

Зеленский и Монтенегру говорили о новых пакетах помощи и развитии SAFE. Украинский лидер призвал Португалию присоединиться к программе PURL.

Кроме того, стороны обсудили готовность Португалии принять участие в восстановлении Украины.

"Спасибо премьер-министру и всей Португалии за последовательную поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения и, в частности, за финансовую поддержку Школ Супергероев. Это важно для нас и наших людей", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства провел встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили путь к миру.

Кроме того, Зеленский встретился с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Владимир Зеленский война Португалия военная помощь Украина восстановление
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации