Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з премʼєром Португалії оборонну допомогу

Зеленський обговорив з премʼєром Португалії оборонну допомогу

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 19:43
Зеленський обговорив з Монтенегру оборонну допомогу та відновлення України
Зустріч Зеленського з Монтенегру. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 2 жовтня, провів зустріч з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Зокрема, вони обговорили подальшу оборонну допомогу.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з Монтенегру

Зеленський та Монтенегру говорили про нові пакети допомоги та розвиток SAFE. Український лідер закликав Португалію долучитися до програми PURL.

Крім того, сторони обговорили готовність Португалії взяти участь у відновлення України.

"Дякую прем’єр-міністру і всій Португалії за послідовну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення та, зокрема, за фінансову підтримку Шкіл Супергероїв. Це важливо для нас і наших людей", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави провів зустріч з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили шлях до миру.

Крім того, Зеленський зустрівся з премʼєром Швеції Ульфом Крістерссоном

Володимир Зеленський війна Португалія військова допомога Україна відновлення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації