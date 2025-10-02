Зеленський обговорив з Монтенегру оборонну допомогу та відновлення України

Зеленський обговорив з премʼєром Португалії оборонну допомогу
Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 2 жовтня, провів зустріч з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Зокрема, вони обговорили подальшу оборонну допомогу.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського з Монтенегру
Зеленський та Монтенегру говорили про нові пакети допомоги та розвиток SAFE. Український лідер закликав Португалію долучитися до програми PURL.
Крім того, сторони обговорили готовність Португалії взяти участь у відновлення України.
"Дякую прем’єр-міністру і всій Португалії за послідовну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення та, зокрема, за фінансову підтримку Шкіл Супергероїв. Це важливо для нас і наших людей", — додав Зеленський.
Нагадаємо, глава держави провів зустріч з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили шлях до миру.
Крім того, Зеленський зустрівся з премʼєром Швеції Ульфом Крістерссоном.
