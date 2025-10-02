Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив співпрацю з президентом Азербайджану

Зеленський обговорив співпрацю з президентом Азербайджану

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 17:42
Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим — про що говорили
Ільхам Алієв та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорили шлях до справедливого миру та енергетичну співпрацю між країнами.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану

Лідери країн зустрілися під час візиту до Данії в рамках саміту Європейської політичної спільноти. Зеленський та Алієв обговорили подальшу співпрацю між Україною та Азербайджаном, а також шлях до сталого миру. 

"Ми говорили про дипломатичні зусилля задля справедливого миру в Україні, про енергетичне та потенційне оборонне партнерство. Узгодили подальші контакти. Вдячний за підтримку Азербайджану", — підбив підсумки зустрічі Зеленський.

Нагадаємо, під час свого візиту до Данії президент України також зустрівся із прем'єр-міністро Швеції Ульфом Крістерссоном. Вони обговорили питання регіональної безпеки та підтримку української обороноздатності.

Крім того, Володимир Зеленський також обговорив ключові потреби України з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

 

Володимир Зеленський Азербайджан Україна зустріч Ільхам Алієв
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
