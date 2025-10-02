Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим — про що говорили

Зеленський обговорив співпрацю з президентом Азербайджану
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вони обговорили шлях до справедливого миру та енергетичну співпрацю між країнами.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у четвер, 2 жовтня.
Лідери країн зустрілися під час візиту до Данії в рамках саміту Європейської політичної спільноти. Зеленський та Алієв обговорили подальшу співпрацю між Україною та Азербайджаном, а також шлях до сталого миру.
"Ми говорили про дипломатичні зусилля задля справедливого миру в Україні, про енергетичне та потенційне оборонне партнерство. Узгодили подальші контакти. Вдячний за підтримку Азербайджану", — підбив підсумки зустрічі Зеленський.
Нагадаємо, під час свого візиту до Данії президент України також зустрівся із прем'єр-міністро Швеції Ульфом Крістерссоном. Вони обговорили питання регіональної безпеки та підтримку української обороноздатності.
Крім того, Володимир Зеленський також обговорив ключові потреби України з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
