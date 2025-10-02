Видео
Зеленский обсудил сотрудничество с президентом Азербайджана

Зеленский обсудил сотрудничество с президентом Азербайджана

Дата публикации 2 октября 2025 17:42
Владимир Зеленский встретился с Ильхамом Алиевым — о чем говорили
Ильхам Алиев и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили путь к справедливому миру и энергетическое сотрудничество между странами.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Зеленский встретился с президентом Азербайджана

Лидеры стран встретились во время визита в Данию в рамках саммита Европейского политического сообщества. Зеленский и Алиев обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Азербайджаном, а также путь к устойчивому миру.

"Мы говорили о дипломатических усилиях для справедливого мира в Украине, об энергетическом и потенциальном оборонном партнерстве. Согласовали дальнейшие контакты. Благодарен за поддержку Азербайджана", — подвел итоги встречи Зеленский.

Напомним, во время своего визита в Данию президент Украины также встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Они обсудили вопросы региональной безопасности и поддержку украинской обороноспособности.

Кроме того, Владимир Зеленский также обсудил ключевые потребности Украины с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
