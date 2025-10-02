Про що домовлялися Зеленський і прем’єр-міністр Швеції

Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Сторони обговорили ключові питання регіональної безпеки, підтримку української оборони та шляхи реалізації напрацьованих рішень щодо заморожених російських активів.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 2 жовтня.

Переговори з Прем’єр-міністром Швеції

Під час зустрічі обговорили деталі безпеки в регіоні, ситуацію на східному фланзі НАТО та практичні кроки зі зміцнення української оборони. Серед тем — розвиток ініціативи PURL, посилення контактів із партнерами та спільна дипломатична робота. Важливу увагу приділили питанню російських заморожених активів.

"Детальна розмова з усіх важливих питань, і особлива увага — безпеці в регіоні й на східному фланзі НАТО, підтримці України та нашої оборони вже зараз", — наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що під час зустрічі обговорили всі ключові питання — від регіональної безпеки до спільної дипломатичної роботи. Особливу увагу приділили ініціативі PURL та подальшій підтримці оборонних потреб України.

Нагадаємо, що заступник голови Міноборони України Іван Гаврилюк повідомив про очікувані поставки шведських винищувачів Gripen.

Раніше ми також інформували, що Швеція виділила Україні новий пакет допомоги на понад 116 мільйонів доларів.