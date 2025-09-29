Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Швеція виділить понад 116 млн дол. Україні — куди підуть гроші

Швеція виділить понад 116 млн дол. Україні — куди підуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 21:04
Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими
Представник посольства Швеції. Фото: посольство Швеції

Швеція повідомила про надання Україні нового пакета підтримки. Він становить понад 116 мільйонів доларів.

Про це повідомляє посольство Швеції в Україні у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:
Швеція виділить понад 116 млн дол. Україні — куди підуть гроші - фото 1
Пост посольства Швеції. Фото: скриншот

Швеція передасть гроші Україні

"Час готуватися до зими — ще 1,1 мільярда шведських крон від Швеції у новому гуманітарному пакеті", — повідомляє посольство Швеції в Україні.

Зазначається, що кошти підуть на найнагальніші потреби України: енергетика, відбудова, розмінування й багато іншого.

"Маємо зміцнювати стійкість України у кожен спосіб", — сказав міністр зовнішньої торгівлі та питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку Швеції Бенджамін Дуза.

Нагадаємо, що Литва підтвердила свою стійку підтримку України та окреслила основні напрямки надання допомоги.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив важливу заяву про постачання озброєння для України, запевнивши, що країна отримуватиме постійний потік американської військової техніки.

військова допомога Швеція Україна зима війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації