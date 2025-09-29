Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Представник посольства Швеції. Фото: посольство Швеції

Швеція повідомила про надання Україні нового пакета підтримки. Він становить понад 116 мільйонів доларів.

Про це повідомляє посольство Швеції в Україні у соцмережі Х.

Пост посольства Швеції. Фото: скриншот

Швеція передасть гроші Україні

"Час готуватися до зими — ще 1,1 мільярда шведських крон від Швеції у новому гуманітарному пакеті", — повідомляє посольство Швеції в Україні.

Зазначається, що кошти підуть на найнагальніші потреби України: енергетика, відбудова, розмінування й багато іншого.

"Маємо зміцнювати стійкість України у кожен спосіб", — сказав міністр зовнішньої торгівлі та питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку Швеції Бенджамін Дуза.

