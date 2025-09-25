Генсек НАТО Рютте анонсував постачання зброї Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив важливу заяву щодо постачання озброєння для Збройних сил України. Посадовець сказав, що Україна отримає безперервний потік американської зброї.

Про це інформують ЗМІ з посилання на слова генсека НАТО у четвер, 25 вересня.

Заява Рютте про постачання зброї для ЗСУ

Генеральний секретар північноатлантичного блоку (НАТО) Марк Рютте заявив, що Україна отримає безперервний потік зброї від Сполучених Штатів Америки.

"Україна отримає безперервний потік американської зброї", — сказав Рютте.

