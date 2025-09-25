Відео
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Дата публікації: 25 вересня 2025 16:32
Генсек НАТО Рютте анонсував постачання зброї Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив важливу заяву щодо постачання озброєння для Збройних сил України. Посадовець сказав, що Україна отримає безперервний потік американської зброї.

Про це інформують ЗМІ з посилання на слова генсека НАТО у четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Заява Рютте про постачання зброї для ЗСУ

Генеральний секретар північноатлантичного блоку (НАТО) Марк Рютте заявив, що Україна отримає безперервний потік зброї від Сполучених Штатів Америки.

"Україна отримає безперервний потік американської зброї", — сказав Рютте.

 

Новина доповнюється...

США НАТО зброя військова допомога Марк Рютте війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
