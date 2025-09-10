Відео
Шмигаль провів зустріч з генсеком НАТО в Лондоні — які результати

Шмигаль провів зустріч з генсеком НАТО в Лондоні — які результати

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 17:34
Шмигаль зустрівся із Генсеком НАТО 10 вересня - що відомо
Марк Рютте та Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про важливу зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вона відбулася в Лондоні.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у середу, 10 вересня.

Читайте також:
Шмигаль провів зустріч з Генсеком НАТО в Лондоні — які результати - фото 1
Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Шмигаль зустрівся із генсеком НАТО

За його словами, виступ Рютте під час засідання у форматі "Рамштайн" ще раз підтвердив рішучість і непохитність Північноатлантичного альянсу в підтримці України.

Під час переговорів сторони обговорили актуальні оборонні потреби держави.

"Відзначив ефективність системи з підтримки України PURL, до якої долучилися вже 11 країн. Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись. Тому необхідно посилювати допомогу Україні та збільшувати тиск на агресора. Скоординували наші подальші дії", — додав він.

Також було скоординовано подальші дії у сфері безпеки та оборони. Прем’єр-міністр відзначив важливу роль НАТО у забезпеченні тісної координації між партнерами, зокрема у форматі "Рамштайн", та висловив сподівання на подальший розвиток співпраці й зміцнення оборонних спроможностей України.

Шмигаль провів зустріч з Генсеком НАТО в Лондоні — які результати - фото 2
Шмигаль провів важливу зустріч з Генсеком НАТО в Лондоні.

Нагадаємо, що на 30-му засіданні у форматі "Рамштайн" партнери України підтвердили довгострокову підтримку та оголосили нові масштабні пакети допомоги. Міністр оборони Денис Шмигаль підкреслив, що підсумки зустрічі демонструють посилення єдності союзників та суттєве зміцнення оборонного потенціалу України.

Раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала терміни поставки снарядів для України

Денис Шмигаль НАТО військова допомога Лондон Марк Рютте
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
