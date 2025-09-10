Шмыгаль встретился с Генсеком НАТО 10 сентября - что известно

Марк Рютте и Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о важной встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она состоялась в Лондоне.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram в среду, 10 сентября.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Шмыгаль встретился с генсеком НАТО

По его словам, выступление Рютте во время заседания в формате "Рамштайн" еще раз подтвердило решимость и непоколебимость Североатлантического альянса в поддержке Украины.

Во время переговоров стороны обсудили актуальные оборонные потребности государства.

"Отметил эффективность системы по поддержке Украины PURL, к которой присоединились уже 11 стран. Партнеры понимают, что Кремль не собирается останавливаться. Поэтому необходимо усиливать помощь Украине и увеличивать давление на агрессора. Скоординировали наши дальнейшие действия", — добавил он.

Также были скоординированы дальнейшие действия в сфере безопасности и обороны. Премьер-министр отметил важную роль НАТО в обеспечении тесной координации между партнерами, в частности в формате "Рамштайн", и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и укрепление оборонных возможностей Украины.

Шмыгаль провел важную встречу с Генсеком НАТО в Лондоне. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Напомним, что на 30-м заседании в формате "Рамштайн" партнеры Украины подтвердили долгосрочную поддержку и объявили новые масштабные пакеты помощи. Министр обороны Денис Шмигаль подчеркнул, что итоги встречи демонстрируют укрепление единства союзников и существенное укрепление оборонного потенциала Украины.

