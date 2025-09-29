Швеция объявила о выделении более $116 млн на поддержку Украины во время подготовки к зиме

Швеция выделит более 116 млн долл. Украине — куда пойдут деньги
Швеция сообщила о предоставлении Украине нового пакета поддержки. Он составляет более 116 миллионов долларов.
Об этом сообщает посольство Швеции в Украине в соцсети Х.
Швеция передаст деньги Украине
"Время готовиться к зиме — еще 1,1 миллиарда шведских крон от Швеции в новом гуманитарном пакете", — сообщает посольство Швеции в Украине.
Отмечается, что средства пойдут на самые насущные потребности Украины: энергетика, восстановление, разминирование и многое другое.
"Должны укреплять устойчивость Украины всеми способами", — сказал министр внешней торговли и вопросов международного сотрудничества в сфере развития Швеции Бенджамин Дуза.
Напомним, что Литва подтвердила свою устойчивую поддержку Украины и обозначила основные направления оказания помощи.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал важное заявление о поставках вооружения для Украины, заверив, что страна будет получать постоянный поток американской военной техники.
Читайте Новини.LIVE!