Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Швеция выделит более 116 млн долл. Украине — куда пойдут деньги

Швеция выделит более 116 млн долл. Украине — куда пойдут деньги

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 21:04
Швеция объявила о выделении более $116 млн на поддержку Украины во время подготовки к зиме
Представитель посольства Швеции. Фото: посольство Швеции

Швеция сообщила о предоставлении Украине нового пакета поддержки. Он составляет более 116 миллионов долларов.

Об этом сообщает посольство Швеции в Украине в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:
Швеція виділить понад 116 млн дол. Україні — куди підуть гроші - фото 1
Пост посольства Швеции. Фото: скриншот

Швеция передаст деньги Украине

"Время готовиться к зиме — еще 1,1 миллиарда шведских крон от Швеции в новом гуманитарном пакете", — сообщает посольство Швеции в Украине.

Отмечается, что средства пойдут на самые насущные потребности Украины: энергетика, восстановление, разминирование и многое другое.

"Должны укреплять устойчивость Украины всеми способами", — сказал министр внешней торговли и вопросов международного сотрудничества в сфере развития Швеции Бенджамин Дуза.

Напомним, что Литва подтвердила свою устойчивую поддержку Украины и обозначила основные направления оказания помощи.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал важное заявление о поставках вооружения для Украины, заверив, что страна будет получать постоянный поток американской военной техники.

военная помощь Швеция Украина зима война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации