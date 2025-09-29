Швеция объявила о выделении более $116 млн на поддержку Украины во время подготовки к зиме

Представитель посольства Швеции. Фото: посольство Швеции

Швеция сообщила о предоставлении Украине нового пакета поддержки. Он составляет более 116 миллионов долларов.

Об этом сообщает посольство Швеции в Украине в соцсети Х.

Пост посольства Швеции. Фото: скриншот

Швеция передаст деньги Украине

"Время готовиться к зиме — еще 1,1 миллиарда шведских крон от Швеции в новом гуманитарном пакете", — сообщает посольство Швеции в Украине.

Отмечается, что средства пойдут на самые насущные потребности Украины: энергетика, восстановление, разминирование и многое другое.

"Должны укреплять устойчивость Украины всеми способами", — сказал министр внешней торговли и вопросов международного сотрудничества в сфере развития Швеции Бенджамин Дуза.

Напомним, что Литва подтвердила свою устойчивую поддержку Украины и обозначила основные направления оказания помощи.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал важное заявление о поставках вооружения для Украины, заверив, что страна будет получать постоянный поток американской военной техники.