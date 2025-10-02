Відео
Зеленський та Рютте обговорили протидію провокаціям з боку РФ

Зеленський та Рютте обговорили протидію провокаціям з боку РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:53
Володимир Зеленський зустрівся з Марком Рютте — про що домовилися
Зустріч Володимира Зеленського з Марком Рютте. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили подальші кроки у протидії провокаціям з боку Росії.

Про це лідер країни повідомив у своєму Telegram у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з генсеком НАТО

Під час зустрічі український президент та очільник Альянсу обговорили подальші кроки для припинення ескалації з боку Росії. Зокрема, обговорили наповнення ініціативи із закупівлі американської зброї PURL новими внесками.

Крім того, Зеленський анонсував нову зустріч і форматі "Рамштайн" на рівні міністрів оборони.

"Узгодили наші наступні кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться на рівні міністрів оборони. Дякую особисто Марку і країнам НАТО за підтримку України. Разом ми сильніші", — написав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також зустрівся з європейськими лідерами. Під час зустрічі вони обговорили захист неба від російських дронів.

А також під час візиту до Данії Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії поспілкувалися щодо оборонної допомоги.

Володимир Зеленський НАТО Марк Рютте війна в Україні зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
