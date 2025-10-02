Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з європейськими лідерами захист неба

Зеленський обговорив з європейськими лідерами захист неба

Ua en ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:56
Європейські лідери та Зеленський обговорили спільний захист
Зеленський та лідери ЄС. Фото: Зеленський/Telegram

Україна посилює дипломатичну роботу з європейськими партнерами для зміцнення оборонних спроможностей та захисту повітряного простору. Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з ключовими лідерами ЄС, де головними темами стали протидія російській агресії та спільні кроки в оборонній сфері.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 2 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Переговори з європейськими лідерами

Президент України зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Франції Емманюелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час переговорів основну увагу приділили питанням безпеки на східному фланзі НАТО та потребі швидкої відповіді на порушення росіянами повітряного простору європейських держав. Окремо обговорили зміцнення оборонної промисловості та спільні виробничі проєкти.

Зеленський обговорив з європейськими лідерами захист неба - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Ми готові нарощувати виробництво дронів, систем РЕБ та інших важливих елементів, зокрема у форматі спільного виробництва й за допомогою інструменту SAFE. Усе це може захищати всіх нас, усю Європу", — наголосив Зеленський.

Крім того, під час зустрічей йшлося про розвиток ініціативи PURL, а також про роботу над гарантіями безпеки, які повинні передбачати захист на землі, у небі та на морі. Лідери узгодили наступні кроки у форматі коаліції охочих, що має забезпечити координацію зусиль та зміцнити спільну оборонну стратегію.

Нагадаємо, що Зеленський провів зустріч із керівництвом ЄС, де обговорив санкції проти Росії, використання заморожених активів та ініціативу "Стіна дронів".

Раніше ми також інформували, що Президент заявив про завершення внутрішнього скринінгу законодавства на відповідність нормам ЄС і наголосив на готовності України до відкриття першого кластеру переговорів про вступ.

Володимир Зеленський Емманюель Макрон дрони ЄС Дональд Туск Фрідріх Мерц
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації