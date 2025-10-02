Європейські лідери та Зеленський обговорили спільний захист

Зеленський та лідери ЄС. Фото: Зеленський/Telegram

Україна посилює дипломатичну роботу з європейськими партнерами для зміцнення оборонних спроможностей та захисту повітряного простору. Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з ключовими лідерами ЄС, де головними темами стали протидія російській агресії та спільні кроки в оборонній сфері.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 2 жовтня.

Переговори з європейськими лідерами

Президент України зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Франції Емманюелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час переговорів основну увагу приділили питанням безпеки на східному фланзі НАТО та потребі швидкої відповіді на порушення росіянами повітряного простору європейських держав. Окремо обговорили зміцнення оборонної промисловості та спільні виробничі проєкти.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Ми готові нарощувати виробництво дронів, систем РЕБ та інших важливих елементів, зокрема у форматі спільного виробництва й за допомогою інструменту SAFE. Усе це може захищати всіх нас, усю Європу", — наголосив Зеленський.

Крім того, під час зустрічей йшлося про розвиток ініціативи PURL, а також про роботу над гарантіями безпеки, які повинні передбачати захист на землі, у небі та на морі. Лідери узгодили наступні кроки у форматі коаліції охочих, що має забезпечити координацію зусиль та зміцнити спільну оборонну стратегію.

Нагадаємо, що Зеленський провів зустріч із керівництвом ЄС, де обговорив санкції проти Росії, використання заморожених активів та ініціативу "Стіна дронів".

Раніше ми також інформували, що Президент заявив про завершення внутрішнього скринінгу законодавства на відповідність нормам ЄС і наголосив на готовності України до відкриття першого кластеру переговорів про вступ.