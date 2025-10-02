Европейские лидеры и Зеленский обсудили совместную защиту с Украиной

Зеленский и лидеры ЕС. Фото: Зеленский/Telegram

Украина усиливает дипломатическую работу с европейскими партнерами для укрепления оборонных возможностей и защиты воздушного пространства. Президент Владимир Зеленский провел встречи с ключевыми лидерами ЕС, где главными темами стали противодействие российской агрессии и совместные шаги в оборонной сфере.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 2 октября.

Реклама

Читайте также:

Переговоры с европейскими лидерами

Президент Украины встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Во время переговоров основное внимание уделили вопросам безопасности на восточном фланге НАТО и необходимости быстрого ответа на нарушение россиянами воздушного пространства европейских государств. Отдельно обсудили укрепление оборонной промышленности и совместные производственные проекты.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Мы готовы наращивать производство дронов, систем РЭБ и других важных элементов, в частности в формате совместного производства и с помощью инструмента SAFE. Все это может защищать всех нас, всю Европу", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время встреч речь шла о развитии инициативы PURL, а также о работе над гарантиями безопасности, которые должны предусматривать защиту на земле, в небе и на море. Лидеры согласовали следующие шаги в формате коалиции желающих, что должно обеспечить координацию усилий и укрепить общую оборонную стратегию.

Напомним, что Зеленский провел встречу с руководством ЕС, где обсудил санкции против России, использование замороженных активов и инициативу "Стена дронов".

Ранее мы также информировали, что Президент заявил о завершении внутреннего скрининга законодательства на соответствие нормам ЕС и отметил готовность Украины к открытию первого кластера переговоров о вступлении.