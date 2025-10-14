Марк Рютте заявив, що сили НАТО значно перевищують потенціал Росії

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився про військовий та економічний потенціал країн Альянсу на тлі загрози з боку Росії. Він відзначив, що їхні сили значно перевищують сили країни-агресорки.

Про це генсек заявив під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Любляні, передає Clash Report.

Реклама

Читайте також:

NATO’s Rutte:



Take comfort in the fact that NATO is 25 times bigger than the Russian economy.



Our military is infinitely superior to the Russian military.



When it comes to our air force, the Russians cannot even stand in the shadow with these MiG-31s, or whatever they call… pic.twitter.com/picG06KN4X — Clash Report (@clashreport) October 14, 2025

Заява Марка Рютте

За його словами, економіка країн НАТО у 25 разів більша за російську, а збройні сили Альянсу — значно потужніші.

"Втішайтеся тим, що НАТО в 25 разів більша за російську економіку. Наші збройні сили безмежно перевершують російські. Коли йдеться про наші військово-повітряні сили, росіяни не можуть навіть стояти в тіні з цими МіГ-31, чи як там вони їх називають", — заявив Рютте.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте висміяв несправність російського підводного човна. Тим часом у Москві продовжують заперечувати проблеми із судном.

А також генсек НАТО зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі вони обговорили подальші кроки у протидії провокаціям з боку РФ.