Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:21
Марк Рютте заявив, що сили НАТО значно перевищують потенціал Росії
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився про військовий та економічний потенціал країн Альянсу на тлі загрози з боку Росії. Він відзначив, що їхні сили значно перевищують сили країни-агресорки.

Про це генсек заявив під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Любляні, передає Clash Report.

Читайте також:

Заява Марка Рютте

За його словами, економіка країн НАТО у 25 разів більша за російську, а збройні сили Альянсу — значно потужніші.

"Втішайтеся тим, що НАТО в 25 разів більша за російську економіку. Наші збройні сили безмежно перевершують російські. Коли йдеться про наші військово-повітряні сили, росіяни не можуть навіть стояти в тіні з цими МіГ-31, чи як там вони їх називають", — заявив Рютте.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте висміяв несправність російського підводного човна. Тим часом у Москві продовжують заперечувати проблеми із судном.

А також генсек НАТО зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі вони обговорили подальші кроки у протидії провокаціям з боку РФ.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
