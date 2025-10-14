Сбивание российских самолетов будет свидетельствовать о слабости НАТО - Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Альянса подчеркнул, что сбивать российские самолеты следует только тогда, когда они представляют очевидную угрозу. Он пояснил, что применение силы из-за каждого нарушения воздушного пространства будет выглядеть как сигнал слабости.

Об этом генсек заявил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, передает Clash Report во вторник, 14 октября.

Рютте призывает к пропорциональному ответу на провокации в воздухе

Во время выступления в Любляне генсек Альянса подчеркнул: реакция НАТО должна быть взвешенной и пропорциональной, а не импульсивной демонстрацией силы. Рютте отметил, что Альянс обладает преимуществами в военных возможностях, поэтому нет смысла автоматически переходить к экстремальным мерам из-за каждого вторжения в воздушное пространство. Он также подчеркнул, что демонстрация сдержанности укрепляет позиции НАТО и не дает оснований Кремлю манипулировать ответом Альянса.

"Если самолет не представляет угрозы, мы не будем его сбивать, а спокойно выведем за пределы воздушного пространства...", — заявил Рютте.

Рютте подчеркнул, что НАТО имеет заметное военное превосходство над российскими силами, поэтому принципиальным является избежание импульсивных действий — сбивание самолетов следует применять только в случае реальной угрозы; если бы Альянс выглядел слабым, он бы вынужден был демонстрировать силу постоянно, но сейчас гораздо эффективнее реагировать взвешенно и пропорционально.

Позиция Рютте согласуется со стратегическим подходом Запада: поддерживать Украину и одновременно избегать прямого военного противостояния с РФ.

