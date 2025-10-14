Збиття російських літаків свідчитиме про слабкість НАТО — Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Альянсу наголосив, що збивати російські літаки слід лише тоді, коли вони становлять очевидну загрозу. Він пояснив, що застосування сили через кожне порушення повітряного простору виглядатиме як сигнал слабкості.

Про це генсек заявив під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Любляні, передає Clash Report у вівторок, 14 жовтня.

Рютте закликає до пропорційної відповіді на провокації в повітрі

Під час виступу в Любляні генсек Альянсу підкреслив: реакція НАТО має бути зваженою і пропорційною, а не імпульсивною демонстрацією сили. Рютте зазначив, що альянс володіє перевагами у військових можливостях, тому немає сенсу автоматично переходити до екстремальних заходів через кожне вторгнення в повітряний простір. Він також наголосив, що демонстрація стриманості зміцнює позиції НАТО й не дає підстав Кремлю маніпулювати відповіддю Альянсу.

"Якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати, а спокійно виведемо за межі повітряного простору…", — заявив Рютте.

Рютте підкреслив, що НАТО має помітну військову перевагу над російськими силами, тому принциповим є уникнення імпульсивних дій — збиття літаків слід застосовувати лише у разі реальної загрози; якби Альянс виглядав слабким, він би змушений був демонструвати силу постійно, але зараз набагато ефективніше реагувати виважено й пропорційно.

Позиція Рютте узгоджується зі стратегічним підходом Заходу: підтримувати Україну та водночас уникати прямого військового протистояння з РФ.

