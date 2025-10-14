Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чому НАТО не збиватиме російські літаки одразу — пояснення Рютте

Чому НАТО не збиватиме російські літаки одразу — пояснення Рютте

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:41
Збиття російських літаків свідчитиме про слабкість НАТО — Рютте
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Альянсу наголосив, що збивати російські літаки слід лише тоді, коли вони становлять очевидну загрозу. Він пояснив, що застосування сили через кожне порушення повітряного простору виглядатиме як сигнал слабкості.

Про це генсек заявив під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Любляні, передає Clash Report у вівторок, 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Рютте закликає до пропорційної відповіді на провокації в повітрі

Під час виступу в Любляні генсек Альянсу підкреслив: реакція НАТО має бути зваженою і пропорційною, а не імпульсивною демонстрацією сили. Рютте зазначив, що альянс володіє перевагами у військових можливостях, тому немає сенсу автоматично переходити до екстремальних заходів через кожне вторгнення в повітряний простір. Він також наголосив, що демонстрація стриманості зміцнює позиції НАТО й не дає підстав Кремлю маніпулювати відповіддю Альянсу.

"Якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати, а спокійно виведемо за межі повітряного простору…", — заявив Рютте.

Рютте підкреслив, що НАТО має помітну військову перевагу над російськими силами, тому принциповим є уникнення імпульсивних дій — збиття літаків слід застосовувати лише у разі реальної загрози; якби Альянс виглядав слабким, він би змушений був демонструвати силу постійно, але зараз набагато ефективніше реагувати виважено й пропорційно.

Позиція Рютте узгоджується зі стратегічним підходом Заходу: підтримувати Україну та водночас уникати прямого військового протистояння з РФ. 

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про значну військову та економічну перевагу країн Альянсу над Росією.

Раніше ми також інформували, що Рютте висміяв Росію через несправність одного з її підводних човнів, тоді як Москва заперечила наявність технічних проблем.

НАТО літаки Марк Рютте Альянс Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації