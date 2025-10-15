Відео
Головна Новини дня НАТО переглядає умови збиття російських винищувачів

НАТО переглядає умови збиття російських винищувачів

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:32
НАТО перегляне правила збивання літаків РФ над країнами Альянсу — що відомо
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

У НАТО розглядають можливість запровадження нових правил, які спростять ухвалення рішення про збиття російських винищувачів у разі загрози для країн-членів. Ініціатива має на меті посилити координацію повітряної оборони та запобігти затримкам у реагуванні на потенційну загрозу.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Читайте також:

НАТО змінить правила збиття російських винищувачів

Союзники обговорюють створення єдиного набору настанов щодо дій у випадку появи ворожих літаків над територією НАТО. Ключовими чинниками при визначенні рівня загрози стануть тип озброєння на борту та траєкторія польоту ворожого літака.

"Озброєння та траєкторія польоту будь-якого літака стануть головними критеріями для оцінки рівня небезпеки", — зазначило джерело, ознайомлене з переговорами.

Нині союзники керуються різними протоколами реагування: одні країни вимагають візуального підтвердження загрози, тоді як інші дозволяють діяти на основі радарних даних. Усередині НАТО це називають "мозаїкою правил", яка ускладнює оперативне й узгоджене реагування в кризових ситуаціях.

Очікується, що міністри оборони країн НАТО розглянуть ці пропозиції під час зустрічі в Брюсселі цього тижня.

Наміри Альянсу переглянути умови щодо збиття російських винищувачів також підтвердив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО.

"Так, одна з тем обговорення – це як ми можемо ефективніше реагувати на дрони і бути більш гнучкими, коли йдеться про російську агресію в нашому повітряному просторі. Це правда. І це також стосується правил", — зазначив Франкен.

Перед цим відбулися два екстрені засідання за статтею 4 після інцидентів в Естонії та Польщі, коли російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір держав-членів Альянсу.

Верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі, генерал Алексус Ґрінкевич, запропонував створити єдину систему повітряної та протиракетної оборони, яка дозволить уніфікувати правила застосування сили та усунути розбіжності між національними обмеженнями.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте пояснив, чому країни Альянсу не будуть одразу збивати російські літаки.

Окрім  того, він наголосив на тому, що економічний та військовий потенціал НАТО у десятки разів перевищує сили Росії.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
