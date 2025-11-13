Зеленский объяснил, когда Россия нападет на Европу

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся начать большую войну в Европе. По его словам, это может произойти в 2029-2030 годах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 13 ноября.

Реклама

Читайте также:

Нападение России на Европу

"Нужно больше давления на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Проблема в том, что, когда мы смотрим на военную промышленность России, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", — заявил Зеленский.

По его словам, если сильно надавить, то россиянам понадобится пауза. Глава государства отметил, что оккупанты хотят большой войны и готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году начать ее на Европейском континенте.

Зеленский отметил, что необходимо думать о том, как остановить Россию сейчас в Украине.

"Но также сделать все, чтобы уменьшить их способности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружия. Итак, это проблема, которую мы должны продумать", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, заместитель председателя Национальной ассоциации оборонных компаний Анатолий Амелин рассказал, что предложила Украина Европе для защиты от дроновых инцидентов.

Ранее Зеленский объяснил, почему российский диктатор Путин может напасть на страны Европы.