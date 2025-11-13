Відео
Україна
Новини
Відео

Зеленський назвав рік, коли Росія почне війну в Європі

Зеленський назвав рік, коли Росія почне війну в Європі

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 10:21
Оновлено: 10:41
Зеленський пояснив, коли Росія нападе на Європу
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються розпочати велику війну в Європі. За його словами, це може статися у 2029-2030 роках.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 13 листопада.

Читайте також:

Напад Росії на Європу

"Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що, коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", — заявив Зеленський.

За його словами, якщо сильно натиснути, то росіянам знадобиться пауза. Глава держави зауважив, що окупанти хочуть великої війни та готуються, аби бути спроможними у 2029 або 2030 році розпочати її на Європейському континенті. 

Зеленський зауважив, що необхідно думати про те, як зупинити Росію зараз в Україні.

"Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї. Отже, це проблема, яку ми маємо продумати", — додав український лідер.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник голови Національної асоціації оборонних компаній Анатолій Амелін розповів, що запропонувала Україна Європі для захисту від дронових інцидентів.

Раніше Зеленський пояснив, чому російський диктатор Путін може напасти на країни Європи.

Володимир Зеленський війна Україна Європа Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
