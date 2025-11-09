Володимир Зеленський заявив, що війна може розповсюдиться на країни Європи

Зеленський дав інтервʼю виданню The Guardian. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін зараз опинився у скрутному становищі і це може спровокувати його напад на інші країни. Зокрема, є ризик, що війна розповсюдиться на країни Європи.

Таку заяву український лідер зробив під час інтерв'ю для The Guardian.

За слова президента України, Путін зараз знаходиться "у глухому куті", тому може напасти на Європи ще під час війни в Україні.

"Путін перебуває у глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території", — зазначив голова держави.

Зеленський також додав, що Європа боїться слова "ескалація", але Росія розглядає несилові відповіді як слабкість.

"Ми розуміємо, на що вони здатні і що вони можуть зробити, але Європа так боїться слова "ескалація", і вони завжди думають, що крок Європи, так як вони розвинуті держави з повагою до закону і цінності, і їм здається, що будь-яка їх відповідь — це ескалація", — додав він.

За словами Зеленського, Росія не любить слабкість, і вона вважає будь-які інтелектуальні відповіді, наприклад, санкційні, не законними, а саме слабкими.

Нагадаємо, Зеленський дав інтервʼю виданню The Guardian. Однак під час розмови у Маріїнському палаці зникло світло.

Також у вечірньому зверненні 9 листопада Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після російських атак.