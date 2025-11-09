Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, чому Путін може напасти на країни Європи

Зеленський пояснив, чому Путін може напасти на країни Європи

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 22:49
Оновлено: 23:29
Володимир Зеленський заявив, що війна може розповсюдиться на країни Європи
Зеленський дав інтервʼю виданню The Guardian. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін зараз опинився у скрутному становищі і це може спровокувати його напад на інші країни. Зокрема, є ризик, що війна розповсюдиться на країни Європи. 

Таку заяву український лідер зробив під час інтерв'ю для The Guardian.

Реклама
Читайте також:

Зеленський зробив заяву про ймовірну війну у Європі

За слова президента України, Путін зараз знаходиться "у глухому куті", тому може напасти на Європи ще під час війни в Україні.

"Путін перебуває у глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території", — зазначив голова держави.

Зеленський також додав, що Європа боїться слова "ескалація", але Росія розглядає несилові відповіді як слабкість.

"Ми розуміємо, на що вони здатні і що вони можуть зробити, але Європа так боїться слова "ескалація", і вони завжди думають, що крок Європи, так як вони розвинуті держави з повагою до закону і цінності, і їм здається, що будь-яка їх відповідь — це ескалація", — додав він.

За словами Зеленського,  Росія не любить слабкість, і вона вважає будь-які інтелектуальні відповіді, наприклад, санкційні, не законними, а саме слабкими.

Нагадаємо, Зеленський дав інтервʼю виданню The Guardian. Однак під час розмови у Маріїнському палаці зникло світло.

Також у вечірньому зверненні 9 листопада Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після російських атак.

Володимир Зеленський володимир путін Європа інтерв'ю війна в Україні
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації