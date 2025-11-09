Владимир Зеленский заявил, что война может распространится на страны Европы

Зеленский объяснил, почему Путин может напасть на страны Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас оказался в затруднительном положении и это может заставить его напасть на другие страны. В частности, есть риск, что война распространится на страны Европы.
Такое заявление украинский лидер сделал во время интервью для The Guardian.
Зеленский сделал заявление о вероятной войне в Европе
По слова президента Украины, Путин сейчас находится "в тупике", поэтому может напасть на Европу еще во время войны в Украине.
"Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее тупик. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории", - отметил глава государства.
Зеленский также добавил, что Европа боится слова "эскалация", но Россия рассматривает несиловые ответы как слабость.
"Мы понимаем, на что они способны и что они могут сделать, но Европа так боится слова "эскалация", и они всегда думают, что шаг Европы, так как они развитые государства с уважением к закону и ценности, и им кажется, что любой их ответ - это эскалация", - добавил он.
По словам Зеленского, Россия не любит слабость, и она считает любые интеллектуальные ответы, например, санкционные, не законными, а именно слабыми.
Напомним, Зеленский дал интервью изданию The Guardian. Однако во время разговора в Мариинском дворце исчез свет.
Также в вечернем обращении 9 ноября Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме после российских атак.
