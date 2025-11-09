Владимир Зеленский заявил, что война может распространится на страны Европы

Зеленский дал интервью изданию The Guardian. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас оказался в затруднительном положении и это может заставить его напасть на другие страны. В частности, есть риск, что война распространится на страны Европы.

Такое заявление украинский лидер сделал во время интервью для The Guardian.

Читайте также:

Зеленский сделал заявление о вероятной войне в Европе

По слова президента Украины, Путин сейчас находится "в тупике", поэтому может напасть на Европу еще во время войны в Украине.

"Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее тупик. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории", - отметил глава государства.

Зеленский также добавил, что Европа боится слова "эскалация", но Россия рассматривает несиловые ответы как слабость.

"Мы понимаем, на что они способны и что они могут сделать, но Европа так боится слова "эскалация", и они всегда думают, что шаг Европы, так как они развитые государства с уважением к закону и ценности, и им кажется, что любой их ответ - это эскалация", - добавил он.

По словам Зеленского, Россия не любит слабость, и она считает любые интеллектуальные ответы, например, санкционные, не законными, а именно слабыми.

Напомним, Зеленский дал интервью изданию The Guardian. Однако во время разговора в Мариинском дворце исчез свет.

Также в вечернем обращении 9 ноября Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме после российских атак.