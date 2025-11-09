В Мариинском дворце пропал свет во время интервью Зеленского

Владимир Зеленский и журналист The Guardian. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian. Однако во время разговора в Мариинском дворце погас свет.

Об этом стало известно из интервью на YouTube-канале Guardian News.

Во время интервью Зеленского в Мариинском дворце погас свет

Зеленский общался с журналистом, но неожиданно в Мариинском дворце исчез свет.

"Видите. Это жизнь", — сказал глава государства.

Интервью Зеленского. Фото: кадр из видео

Однако интервью продолжилось в темноте.

Впоследствии свет появился.

Напомним, в вечернем обращении 9 ноября Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме после российских атак.

