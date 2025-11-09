Видео
Главная Новости дня Во время интервью Зеленского пропал свет — видео

Во время интервью Зеленского пропал свет — видео

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 22:32
обновлено: 22:51
В Мариинском дворце пропал свет во время интервью Зеленского
Владимир Зеленский и журналист The Guardian. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian. Однако во время разговора в Мариинском дворце погас свет.

Об этом стало известно из интервью на YouTube-канале Guardian News.

Во время интервью Зеленского в Мариинском дворце погас свет

Зеленский общался с журналистом, но неожиданно в Мариинском дворце исчез свет.

"Видите. Это жизнь", — сказал глава государства.

У Маріїнському палаці зникло світло
Интервью Зеленского. Фото: кадр из видео

Однако интервью продолжилось в темноте.

Впоследствии свет появился.

Напомним, в вечернем обращении 9 ноября Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме после российских атак.

А в Укрэнерго рассказали, как завтра будут отключать свет для бытовых потребителей и промышленных.

Владимир Зеленский Киев электроэнергия интервью отключения света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
