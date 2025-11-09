В Мариинском дворце пропал свет во время интервью Зеленского

Во время интервью Зеленского пропал свет — видео
Дата публикации 9 ноября 2025 22:32
обновлено: 22:51
Владимир Зеленский и журналист The Guardian. Фото: кадр из видео
Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian. Однако во время разговора в Мариинском дворце погас свет.
Об этом стало известно из интервью на YouTube-канале Guardian News.
Зеленский общался с журналистом, но неожиданно в Мариинском дворце исчез свет.
"Видите. Это жизнь", — сказал глава государства.
Однако интервью продолжилось в темноте.
Впоследствии свет появился.
Напомним, в вечернем обращении 9 ноября Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме после российских атак.
А в Укрэнерго рассказали, как завтра будут отключать свет для бытовых потребителей и промышленных.
