Отключение света в Украине 10 ноября — как будут действовать графики завтра

Масштабные отключения света — графики от Укрэнерго на завтра
Отключения света в Украине завтра, 10 ноября, снова будут. В большинстве регионах будут применяться меры ограничения потребления.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света в Украине 10 ноября
Причиной введения ограничений электроэнергии являются последствия российских массированных атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений света будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от двух до четырех очередей.
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности с 00:00 до 23:59.
В Укрэнерго отметили, что время и объем могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — добавили в компании.
Напомним, 8 ноября в Полтавской области фиксировали масштабные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.
Кроме того, вчера на улицах Харькова был блэкаут. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Читайте Новини.LIVE!