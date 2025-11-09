Отключение света в Украине 10 ноября — как будут действовать графики завтра

Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Отключения света в Украине завтра, 10 ноября, снова будут. В большинстве регионах будут применяться меры ограничения потребления.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Отключение света в Украине 10 ноября

Причиной введения ограничений электроэнергии являются последствия российских массированных атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений света будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от двух до четырех очередей.

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго отметили, что время и объем могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — добавили в компании.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 8 ноября в Полтавской области фиксировали масштабные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

Кроме того, вчера на улицах Харькова был блэкаут. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.