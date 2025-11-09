Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Масштабные отключения света — графики от Укрэнерго на завтра

Масштабные отключения света — графики от Укрэнерго на завтра

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 19:27
обновлено: 19:27
Отключение света в Украине 10 ноября — как будут действовать графики завтра
Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Отключения света в Украине завтра, 10 ноября, снова будут. В большинстве регионах будут применяться меры ограничения потребления.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Отключение света в Украине 10 ноября

Причиной введения ограничений электроэнергии являются последствия российских массированных атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений света будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от двух до четырех очередей.

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго отметили, что время и объем могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — добавили в компании.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 8 ноября в Полтавской области фиксировали масштабные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.

Кроме того, вчера на улицах Харькова был блэкаут. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации