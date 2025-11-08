Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

Блэкаут на Полтавщине — после удара россиян исчез свет и вода

Блэкаут на Полтавщине — после удара россиян исчез свет и вода

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 23:55
обновлено: 23:55
Тотальный блэкаут в Харькове после массированной атаки - фото
Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавщины

После массированного обстрела Полтавской области Россией регион столкнулся с масштабными перебоями электро-, тепло- и водоснабжения. В результате рекордного количества баллистических ракет повреждены энергетические объекты, а местные власти призывают граждан к спокойствию и единству.

Об этом начальник Полтавской ОГА Владимир Когут сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 8 ноября.

Читайте также:

Обстрел Полтавщины: последствия и реакция властей

Владимир Когут рассказал, что 7 ноября российские войска совершили один из самых массированных обстрелов Полтавщины, сосредоточившись на энергетической инфраструктуре. Из-за многочисленных ударов в области возникли масштабные проблемы с электроэнергией, теплом и водоснабжением. По его словам, специальные службы работают безостановочно, чтобы восстановить стабильную работу сетей и помочь людям.

"Сегодня тяжелый день. Россияне атаковали Полтавщину, а именно объекты энергетики. Это был рекордный по количеству баллистических ракет обстрел", — отметил Когут.

Глава области также отметил, что проблема с электроснабжением коснулась всей страны, ведь российские атаки были направлены на энергосистему в целом. На Полтавщине уже развернули пункты несокрушимости, куда могут обращаться люди в случае длительных отключений.

"Призываю всех сохранять спокойствие. Враг хочет, чтобы мы впали в отчаяние, но мы им этого не подарим. В единстве наша сила. Берегите себя. Слава Украине!", — подчеркнул Когут.

Напомним, что российская армия в ночь на 8 ноября ударила по энергетической инфраструктуре Горишних Плавней на Полтавщине, где из-за масштабных разрушений пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 22 октября враг совершил массированную атаку по Полтавской области, повредив объекты нефтегазовой инфраструктуры.

электроэнергия обстрелы Полтава Полтавская область водоснабжение теплоснабжение
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
