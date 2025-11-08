Відео
Блекаут на Полтавщині — після удару росіян зникло світло і вода

Дата публікації: 8 листопада 2025 23:55
Оновлено: 00:21
Тотальний блекаут у Харкові після масованої атаки — фото
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Полтавщини

Після масованого обстрілу Полтавської області Росією регіон зіткнувся з масштабними перебоями електро-, тепло- та водопостачання. Внаслідок рекордної кількості балістичних ракет пошкоджено енергетичні об’єкти, а місцева влада закликає громадян до спокою та єдності.

Про це начальник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 8 листопада.

Обстріл Полтавщини: наслідки та реакція влади

Володимир Когут розповів, що 7 листопада російські війська здійснили один із наймасованіших обстрілів Полтавщини, зосередившись на енергетичній інфраструктурі. Через численні удари в області виникли масштабні проблеми з електроенергією, теплом та водопостачанням. За його словами, спеціальні служби працюють безупинно, аби відновити стабільну роботу мереж і допомогти людям.

"Сьогодні важкий день. Росіяни атакували Полтавщину, а саме об'єкти енергетики. Це був рекордний за кількістю балістичних ракет обстріл", — зазначив Когут.

Очільник області також зазначив, що проблема з електропостачанням торкнулася всієї країни, адже російські атаки були спрямовані на енергосистему загалом. На Полтавщині вже розгорнули пункти незламності, куди можуть звертатися люди у випадку тривалих відключень. 

"Закликаю всіх зберігати спокій. Ворог хоче, аби ми впали у відчай, але ми їм цього не подаруємо. В єдності наша сила. Бережіть себе. Слава Україні!" — наголосив Когут.

Нагадаємо, що російська армія у ніч проти 8 листопада вдарила по енергетичній інфраструктурі Горішніх Плавнів на Полтавщині, де через масштабні руйнування довелося запровадити режим надзвичайної ситуації.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 22 жовтня ворог здійснив масовану атаку по Полтавській області, пошкодивши об’єкти нафтогазової інфраструктури.

електроенергія обстріли Полтава Полтавська область водопостачання теплопостачання
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
