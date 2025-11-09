Відключення світла в Україні 10 листопада — як діятимуть графіки завтра

Відключення світла в Києві. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла в Україні завтра, 10 листопада, знову будуть. У більшості регіонах застосовуватимуться заходи обмеження споживання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Відключення світла в Україні 10 листопада

Причиною запровадження обмежень електроенергії є наслідки російських масованих атак на енергообʼєкти.

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від двох до чотирьох черг.

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.

В Укренерго зазначили, що час та обсяг можуть змінитись, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — додали в компанії.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 листопада в Полтавській області фіксували масштабні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

Крім того, вчора на вулицях Харкова був блекаут. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.