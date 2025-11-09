У Маріїнському палаці зникло світло під час інтервʼю Зеленського

Володимир Зеленський та журналіст The Guardian. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський дав інтервʼю виданню The Guardian. Однак під час розмови у Маріїнському палаці зникло світло.

Про це стало відомо з інтервʼю на YouTube-каналі Guardian News.

Під час інтервʼю Зеленського у Маріїнському палаці зникло світло

Зеленський спілкувався із журналістом, але несподівано в Маріїнському палаці зникло світло.

"Бачите. Це життя", — сказав глава держави.

Інтервʼю Зеленського. Фото: кадр з відео

Однак інтервʼю продовжилося в темряві.

Згодом світло зʼявилося.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 9 листопада Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після російських атак.

А в Укренерго розповіли, як завтра вимикатимуть світло для побутових споживачів та промислових.