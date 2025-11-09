Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Під час інтервʼю Зеленського зникло світло — відео

Під час інтервʼю Зеленського зникло світло — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 22:32
Оновлено: 22:51
У Маріїнському палаці зникло світло під час інтервʼю Зеленського
Володимир Зеленський та журналіст The Guardian. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський дав інтервʼю виданню The Guardian. Однак під час розмови у Маріїнському палаці зникло світло.

Про це стало відомо з інтервʼю на YouTube-каналі Guardian News.

Реклама
Читайте також:

Під час інтервʼю Зеленського у Маріїнському палаці зникло світло

Зеленський спілкувався із журналістом, але несподівано в Маріїнському палаці зникло світло.

"Бачите. Це життя", — сказав глава держави. 

У Маріїнському палаці зникло світло
Інтервʼю Зеленського. Фото: кадр з відео

Однак інтервʼю продовжилося в темряві.

Згодом світло зʼявилося. 

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 9 листопада Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після російських атак.

А в Укренерго розповіли, як завтра вимикатимуть світло для побутових споживачів та промислових.

Володимир Зеленський Київ електроенергія інтерв'ю відключення світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації