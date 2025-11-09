У Маріїнському палаці зникло світло під час інтервʼю Зеленського

Під час інтервʼю Зеленського зникло світло — відео
Дата публікації: 9 листопада 2025 22:32
Оновлено: 22:51
Володимир Зеленський та журналіст The Guardian. Фото: кадр з відео
Український лідер Володимир Зеленський дав інтервʼю виданню The Guardian. Однак під час розмови у Маріїнському палаці зникло світло.
Про це стало відомо з інтервʼю на YouTube-каналі Guardian News.
Під час інтервʼю Зеленського у Маріїнському палаці зникло світло
Зеленський спілкувався із журналістом, але несподівано в Маріїнському палаці зникло світло.
"Бачите. Це життя", — сказав глава держави.
Однак інтервʼю продовжилося в темряві.
Згодом світло зʼявилося.
Нагадаємо, у вечірньому зверненні 9 листопада Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі після російських атак.
А в Укренерго розповіли, як завтра вимикатимуть світло для побутових споживачів та промислових.
