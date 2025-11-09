Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів про ситуацію з відключеннями світла — відео

Зеленський розповів про ситуацію з відключеннями світла — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 19:52
Оновлено: 20:09
Зеленський повідомив про ситуацію в енергосистемі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію в енергетичній системі України після атак РФ. Глава держави зазначив, що попри складну ситуацію, відновлення електропостачання триває.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у неділю, 9 листопада, в Telegram.

Читайте також:

Зеленський про ситуацію в енергосистемі України

У неділю ввечері, 9 листопада, Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з відновленням електропостачання після масованих ударів РФ по українській енергетиці.

Глава держави зазначив, що цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики працюють, комунальні служби — всі задіяні.

Український лідер додав, що наразі триває відновлення, і хоч складна ситуація — все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень.

За словами Зеленського, російські окупанти збільшили удари, збільшили свою ударну силу — використовують в ударах більше балістики.

"І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах.

Сьогодні я хотів би відзначити працівників ДСНС України — вони завжди оперативні. І саме так має бути побудована робота всіх рівнів влади, від уряду до областей і наших громад. Урядовці повинні особисто бути в регіонах. Максимальна оперативність та допомога людям", — резюмував Зеленський.

Раніше в Укренерго розповіли, де і коли вимикатимуть світло по Україні у понеділок, 10 листопада.

А в Міненерго відповіли, коли в усіх українців знову буде світло.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
