Відключення світла 9 листопада — коли відновлять електропостачання

Енергетики проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: kharkivoda.gov.ua

Після масованої ракетної атаки Росії в ніч на 8 листопада енергосистема України зазнала серйозних пошкоджень і нині перебуває у складному стані. У більшості регіонів діють погодинні відключення світла, а енергетики працюють над відновленням системи.

Про це розповів перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Реклама

Читайте також:

Коли всім українцям відновлять електропостачання

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов зазначив, що після масованої ракетної атаки Росії в ніч проти 8 листопада енергосистема України залишається у складному стані.

За його словами, ця атака стала однією з наймасштабніших для енергетичного сектору від початку повномасштабної війни. Російські війська завдали ударів переважно балістичними ракетами, які надзвичайно важко перехопити. Із 45 випущених ракет 32 були саме балістичними.

"Енергетики працюють без упину, але на стабілізацію системи потрібен час", — пояснив Некрасов.

А також додав, що у більшості регіонів країни наразі діють погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

Найважчою ситуація залишається у Харківській, Сумській та Полтавській областях. В інших регіонах застосовуються графіки обмежень до двох із половиною черг.

Через попередні обстріли без електроенергії залишаються окремі райони на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині. Відновлювальні роботи тривають із дотриманням вимог безпеки та лише після дозволу військових.

Міненерго закликало українців економно використовувати електроенергію у пікові години — з 8:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00. Перенесення енергоємних процесів на час після 22:00 допоможе зменшити навантаження на систему й пришвидшити її стабілізацію.

Раніше ми інформували, як діятимуть графіки відключень світла у Харківській області 9 листопада.

Також ми повідомляли, коли й на скільки вимикатимуть світло в Одесі 9 листопада.