Видео

В Минэнерго ответили, когда у всех украинцев будет свет

В Минэнерго ответили, когда у всех украинцев будет свет

Дата публикации 9 ноября 2025 12:58
обновлено: 13:10
Отключение света 9 ноября — когда восстановят электроснабжение
Энергетики проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: kharkivoda.gov.ua

После массированной ракетной атаки России в ночь на 8 ноября энергосистема Украины получила серьезные повреждения и сейчас находится в сложном состоянии. В большинстве регионов действуют почасовые отключения света, а энергетики работают над восстановлением системы.

Об этом рассказал первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире телемарафона "Єдині новини".

Когда всем украинцам восстановят электроснабжение

Первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов отметил, что после массированной ракетной атаки России в ночь на 8 ноября энергосистема Украины остается в сложном состоянии.

По его словам, эта атака стала одной из самых масштабных для энергетического сектора с начала полномасштабной войны. Российские войска нанесли удары преимущественно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно трудно перехватить. Из 45 выпущенных ракет 32 были именно баллистическими.

"Энергетики работают без остановки, но на стабилизацию системы нужно время", — объяснил Некрасов.

А также добавил, что в большинстве регионов страны сейчас действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

Самой тяжелой ситуация остается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В других регионах применяются графики ограничений до двух с половиной очередей.

Из-за предыдущих обстрелов без электроэнергии остаются отдельные районы Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областей. Восстановительные работы ведутся с соблюдением требований безопасности и только после разрешения военных.

Минэнерго призвало украинцев экономно использовать электроэнергию в пиковые часы — с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Перенос энергоемких процессов на время после 22:00 поможет уменьшить нагрузку на систему и ускорить ее стабилизацию.

Ранее мы информировали, как будут действовать графики отключений света в Харьковской области 9 ноября.

Также мы сообщали, когда и на сколько будут выключать свет в Одессе 9 ноября.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
