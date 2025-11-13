Відео
Головна Новини дня Путін залякує Європу — Зеленський розкрив мету Росії

Путін залякує Європу — Зеленський розкрив мету Росії

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 10:55
Оновлено: 11:03
Зеленський пояснив, навіщо Росія залякує країни НАТО
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав цілеспрямовану кампанію залякування Європи. Зокрема, йдеться про вторгнення дронів та винищувачів у повітряний простір країн НАТО.

Про це глава держави розповів в інтервʼю Bloomberg у четвер, 13 листопада.

Читайте також:

Кампанія Путіна в залякуванні Європи

Український лідер каже, що кампанія Путіна змусила лідерів країн НАТО менш охоче відправляти системи протиповітряної оборони до України.

"Я думаю, що він їх налякав, це була його мета, і він її досяг", — каже Зеленський.

За його словами, це було психологічне залякування.

Нагадаємо, глава держави розповів, коли росіяни можуть почати війну проти Європи.

Крім того, Україна запропонувала західним партнерам "стіну дронів" для боротьби з порушенням повітряного простору.

Володимир Зеленський володимир путін НАТО Україна Європа Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
