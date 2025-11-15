Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Білому домі пояснили мету діалогу Трампа з Путіним

У Білому домі пояснили мету діалогу Трампа з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 13:19
Оновлено: 13:19
Венс пояснив, чому Трамп має продовжувати діалог з Путіним
Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс пояснив, чому потрібен діалог лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, розмова потрібна для закінчення війни в Україні.

Про це Джей Ді Венс сказав в інтервʼю Fox News.

Реклама
Читайте також:

Діалог Трампа з Путіним

Венс заявив, що чув критику людей щодо розмови Трампа з Путіним. Він пояснив мотив розмов.

"Не обовʼязково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", — сказав він.

За його словами, доктрина Трампа може полягати в тому, аби мати сильну армію та зосередитися на мирі.

"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати вам, з ким ви можете розмовляти і як ви можете займатися дипломатією", — додав Венс.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив, за якої умови Трамп готовий знову провести зустріч з Путіним.

США війна володимир путін Дональд Трамп Білий дім Джей Ді Венс
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації