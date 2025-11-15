Венс пояснив, чому Трамп має продовжувати діалог з Путіним

Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс пояснив, чому потрібен діалог лідера Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, розмова потрібна для закінчення війни в Україні.

Про це Джей Ді Венс сказав в інтервʼю Fox News.

Діалог Трампа з Путіним

Венс заявив, що чув критику людей щодо розмови Трампа з Путіним. Він пояснив мотив розмов.

"Не обовʼязково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", — сказав він.

За його словами, доктрина Трампа може полягати в тому, аби мати сильну армію та зосередитися на мирі.

"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати вам, з ким ви можете розмовляти і як ви можете займатися дипломатією", — додав Венс.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив, за якої умови Трамп готовий знову провести зустріч з Путіним.