В Белом доме объяснили цель диалога Трампа с Путиным

Дата публикации 15 ноября 2025 13:19
обновлено: 13:19
Вэнс объяснил, почему Трамп должен продолжать диалог с Путиным
Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс объяснил, почему нужен диалог лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, разговор нужен для окончания войны в Украине.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в интервью Fox News.

Диалог Трампа с Путиным

Вэнс заявил, что слышал критику людей относительно разговора Трампа с Путиным. Он объяснил мотив разговоров.

"Не обязательно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговаривать с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", — сказал он.

По его словам, доктрина Трампа может заключаться в том, чтобы иметь сильную армию и сосредоточиться на мире.

"Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией", — добавил Вэнс.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил, при каком условии Трамп готов снова провести встречу с Путиным.

