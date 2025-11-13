Трамп встретится с Путиным, если будет закончена война в Украине, заявил Рубио

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп согласится на новую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, но только в том случае, если появится реальная возможность закончить войну в Украине. Просто так встречаться Вашингтон не собирается.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Bloomberg.

Что сказал Рубио о возможности встречи Трампа и Путина

"Обе стороны согласились, что в следующий раз, когда наши президенты встретятся, должен быть достигнут конкретный результат. Мы должны быть уверены, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного", — заявил Рубио журналистам после встречи глав МИД G7 в Канаде.

Он добавил, что США хотят, чтобы война закончилась, но они не могут "просто продолжать проводить встречи ради встреч".

Напомним, в середине октября Трамп объявил о планах провести новый саммит с Путиным, чтобы обсудить завершение войны в Украине. Встреча должна была пройти в Будапеште, но так и не произошла, так как РФ фактически не изменила своих требований и продолжила атаки по Украине. После этого лидер США ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России.

Недавно Bloomberg написало, что именно Рубио убедил Трампа ввести санкции против России.

Добавим, что после встречи глав МИД стран G7 Рубио рассказал, что США и Украина продолжают переговоры по оборонному оружию для Киева, а также говорят об оборудовании для восстановления энергетики.