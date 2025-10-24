Новые санкции США против России - что стало толчком

Марко Рубио. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп неожиданно ввел первые прямые санкции против России в своем втором сроке, резко изменив предыдущую позицию по переговорам с Кремлем. Источники в администрации сообщили, что решение было принято после анализа госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что Москва не проявила никакой готовности к компромиссам.

Об этом сообщил Bloomberg в пятницу, 24 октября.

Реклама

Читайте также:

Кто повлиял на изменение позиции США

По данным издания, переломный момент наступил после того, как Трамп отменил запланированный мирный саммит в Будапеште и принял решение о санкциях против Москвы. Госсекретарь Марко Рубио, который известен своей жесткой позицией в отношении Кремля, посоветовал администрации перейти к более решительным действиям. После этого он отменил личную встречу с Сергеем Лавровым, заявив, что Россия снова затягивает переговоры о прекращении огня.

"Президент Трамп всегда лидирует во внешней политике, а его повестку дня выполняют чиновники по национальной безопасности, такие как госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф, которые являются единственной командой, стоящей за видением президента "Америка превыше всего", — сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

По информации Bloomberg, влияние Рубио на позицию Белого дома сигнализирует о его усиленной роли во внешней политике США. В материале также отмечается, что временный советник по национальной безопасности Стив Уиткофф сохраняет доверие Трампа, хотя последние переговоры с российским диктатором Путиным вызвали определенную путаницу. Между тем аналитики считают, что новый этап санкций может означать переход Вашингтона к более твердому курсу в отношении Москвы.

Напомним, что спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев недавно прибыл в США для переговоров, и этот визит состоялся всего через несколько дней после введения Дональдом Трампом новых санкций против России.

Ранее мы также информировали, что, как считает посол США при НАТО Мэтью Уитакер, Белый дом одновременно усиливает дипломатическое давление и на Москву и на Киев для возобновления переговорного процесса.