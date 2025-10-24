Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рубіо переконав Трампа запровадити санкції проти РФ

Рубіо переконав Трампа запровадити санкції проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:44
Оновлено: 19:59
Раптові санкції США проти Росії — що стало поштовхом
Марко Рубіо. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп несподівано запровадив перші прямі санкції проти Росії у своєму другому терміні, різко змінивши попередню позицію щодо переговорів із Кремлем. Джерела в адміністрації повідомили, що рішення було ухвалено після аналізу держсекретаря Марко Рубіо, який заявив, що Москва не проявила жодної готовності до компромісів.

Про це повідомив Bloomberg у п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Хто вплинув на зміну позиції США

За даними видання, переломний момент настав після того, як Трамп скасував запланований мирний саміт у Будапешті та ухвалив рішення про санкції проти Москви. Держсекретар Марко Рубіо, який відомий своєю жорсткою позицією щодо Кремля, порадив адміністрації перейти до більш рішучих дій. Після цього він скасував особисту зустріч із Сергієм Лавровим, заявивши, що Росія знову затягує переговори про припинення вогню.

"Президент Трамп завжди лідирує у зовнішній політиці, а його порядок денний виконують посадовці з національної безпеки, такі як держсекретар Рубіо та спеціальний посланник Віткофф, які є єдиною командою, що стоїть за візією президента "Америка понад усе", — сказала речниця Білого дому Анна Келлі.

За інформацією Bloomberg, вплив Рубіо на позицію Білого дому сигналізує про його посилену роль у зовнішній політиці США. У матеріалі також зазначається, що тимчасовий радник з національної безпеки Стів Віткофф зберігає довіру Трампа, хоча останні переговори з російським диктатором Путіним викликали певну плутанину. Тим часом аналітики вважають, що новий етап санкцій може означати перехід Вашингтона до більш твердого курсу щодо Москви.

Нагадаємо, що спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв нещодавно прибув до США для переговорів, і цей візит відбувся лише через кілька днів після запровадження Дональдом Трампом нових санкцій проти Росії.

Раніше ми також інформували, що, як вважає посол США при НАТО Метью Вітакер, Білий дім водночас посилює дипломатичний тиск і на Москву, і на Київ для відновлення переговорного процесу.

санкції проти Росії США санкції Дональд Трамп Марко Рубіо
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації