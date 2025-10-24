Раптові санкції США проти Росії — що стало поштовхом

Марко Рубіо. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп несподівано запровадив перші прямі санкції проти Росії у своєму другому терміні, різко змінивши попередню позицію щодо переговорів із Кремлем. Джерела в адміністрації повідомили, що рішення було ухвалено після аналізу держсекретаря Марко Рубіо, який заявив, що Москва не проявила жодної готовності до компромісів.

Про це повідомив Bloomberg у п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Хто вплинув на зміну позиції США

За даними видання, переломний момент настав після того, як Трамп скасував запланований мирний саміт у Будапешті та ухвалив рішення про санкції проти Москви. Держсекретар Марко Рубіо, який відомий своєю жорсткою позицією щодо Кремля, порадив адміністрації перейти до більш рішучих дій. Після цього він скасував особисту зустріч із Сергієм Лавровим, заявивши, що Росія знову затягує переговори про припинення вогню.

"Президент Трамп завжди лідирує у зовнішній політиці, а його порядок денний виконують посадовці з національної безпеки, такі як держсекретар Рубіо та спеціальний посланник Віткофф, які є єдиною командою, що стоїть за візією президента "Америка понад усе", — сказала речниця Білого дому Анна Келлі.

За інформацією Bloomberg, вплив Рубіо на позицію Білого дому сигналізує про його посилену роль у зовнішній політиці США. У матеріалі також зазначається, що тимчасовий радник з національної безпеки Стів Віткофф зберігає довіру Трампа, хоча останні переговори з російським диктатором Путіним викликали певну плутанину. Тим часом аналітики вважають, що новий етап санкцій може означати перехід Вашингтона до більш твердого курсу щодо Москви.

Нагадаємо, що спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв нещодавно прибув до США для переговорів, і цей візит відбувся лише через кілька днів після запровадження Дональдом Трампом нових санкцій проти Росії.

Раніше ми також інформували, що, як вважає посол США при НАТО Метью Вітакер, Білий дім водночас посилює дипломатичний тиск і на Москву, і на Київ для відновлення переговорного процесу.