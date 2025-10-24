Вітакер заявив, що Трамп тисне і на Путіна, і на Зеленського, щоб закінчити війну

Метью Вітакер. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS

Адміністрація президента США Дональда Трампа, як і раніше, прихильна наданню допомоги Україні в захисті її суверенітету. Водночас увага глави Білого дому змістилася на чинення тиску як на Москву, так і на Київ, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів.

Про це в інтерв'ю для Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Реклама

Читайте також:

Чому Трамп тисне на Путіна і Зеленського

Вітакер підкреслив, що нинішня війна в Україні є окопною війною, в якій ніхто не виграє. Станом на зараз Трамп шукає способи тиску на кожну зі сторін, щоб війна припинилася.

"Президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також знайти нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства", — заявив Вітакер.

За словами посла США при НАТО, Трамп стає дедалі нетерплячішим через бажання Путіна піти на деескалацію. Він підкреслив, що у президента США "всі карти в руках, які він розіграє.

"І, зрештою, він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб і далі створювати умови, які дають змогу Володимиру Путіну залишатися за столом переговорів, спонукати його до переговорів, до припинення цієї війни... І президент Трамп, чесно кажучи, дуже засмучений тим, що Володимир Путін не покладе край цій війні", — сказав посол США при НАТО.

Він додав, що заява Трампа про санкції була "найважливішим" результатом у середу, додавши, що майже одночасно новий пакет санкцій оголосили в ЄС.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Вітакер заявив, що Росія не досягає жодних стратегічних успіхів на фронті.

Також ми писали, що 22 жовтня США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ. У Мінфіні країни закликали Кремль погодитися на негайне припинення вогню в Україні.